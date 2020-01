Szwedzka rodzina była na pokładzie Beinga 737. Kilkuletnie dzieci zginęły wraz z rodzicami

WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Szwedzka rodzina była na pokładzie Boeinga 737. Kilkuletnie dzieci zginęły wraz z rodzicami

Wśród ofiar katastrofy Boeinga 737, należącego do ukraińskich linii lotniczych, była szwedzka rodzina. Niedawno świętowała urodziny najmłodszego syna i planowała zagraniczne wakacje.

Szwedzka rodzina zginęła w wypadku

8 stycznia doszło do katastrofy Boeinga 737 należącego do ukraińskich linii lotniczych. Maszyna rozbiła się niedługo po starcie z lotniska w Teheranie. Na pokładzie samolotu było 176 osób, w tym szwedzka rodzina z dziećmi, która planowała spędzić razem beztroskie wakacje.

Dzieci zginęły wraz z rodzicami

Na pokładzie Boeinga 737 byli 37-letnia Rahel i 40-letni Mikael Lindbeg ze swoimi dziećmi – 9-letnim Erikiem i 7-letnim Emilem. Pasją rodziny były międzynarodowe podróże i tym razem również zamierzali poświęcić się zwiedzaniu i odpocząć w gronie najbliższych. Niedawno świętowali urodziny najmłodszego syna i nie mieli pojęcia, że już za chwilę znajdą się w tak wielkim niebezpieczeństwie.

Samolotspadł na ziemię zaraz po tym, jak trafiła go irańska rakieta. Wśród ofiar tragedii znalazło się 83 obywateli Iranu, 63 osoby z Kanady, a także m. inn. 11 obywateli Ukrainy i 10 Szwedów.

Iran przyznał, że nieintencjonalnie zestrzelił samolot pasażerski, który znalazł się w pobliżu "ważnego obiektu wojskowego" Strażników Rewolucji Islamskiej i został przez pomyłkę uznany za "wrogi". Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił, że jego kraj oczekuje od Iranu gotowości do pełnego śledztwa, zwrotu ciał zmarłych, wypłaty odszkodowań i pociągnięcia winnych osób do odpowiedzialności.