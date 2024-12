Szybko zmieniła nazwisko. Po latach wyznała, dlaczego

"Tych lat nie odda nikt", "Już nie ma dzikich plaż" czy "Powrócisz tu" to tylko kilka piosenek śpiewanych przez Irenę Santor. W latach 60. i 70. nuciła je cała Polska. Jest jedną z niewielu polskich artystek, która występowała zarówno w Europie, jak i w Ameryce, Azji i Australii.

Artystka od lat zachwyca Polaków swoim głosem. Chociaż większość zna ją jako "słowika stolicy", pochodzi z Papowa Biskupiego na Kujawach. To tam zaczęła się droga artystki, która podbiła Warszawę i serca milionów.

Młodziutka Irena, jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Wiśniewska, rozpoczęła swoją muzyczną karierę w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze". To tam po raz pierwszy jej niezwykły głos przyciągnął uwagę publiczności.

Mimo rozstania Irena i Stanisław pozostali przyjaciółmi aż do jego śmierci w 1999 roku. Utalentowany skrzypek został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

