Szyc i Nagłowska świętują 8. rocznicę związku. Ich wpisy na Instagramie poruszyły fanów

Szyc i Nagłowska w szczerych wyznaniach na Instagramie

W 8. rocznicę związku Justyna Nagłowska opublikowała poruszający wpis na Instagramie, w którym wraca wspomnieniami do początku tej relacji. "Co roku wspominamy ten dzień, kiedy 8 lat temu, podjechałam spontanicznie na rowerze, żeby się z Tobą zobaczyć. Jak by się potoczyło nasze życie bez tego dnia? Nie myślę o tym, bo każdego dnia czuję, że Kocham Cię całym sercem, które mam wrażenie z roku na rok we mnie rośnie i ogrzewa od środka. Jestem i zawsze będę dla Ciebie mój przyjacielu. Dziękuję za najpiękniejsze 8 lat". Fani pospieszyli z pochlebnymi komentarzami: "Jesteście piękni bardzo w tej miłości", "Grzeję się tym ciepłem".