Michał Wiśniewski chce mieć więcej dzieci. Najlepiej dwanaścioro

Dzisiaj Michał Wiśniewski twierdzi, że chce jeszcze powiększyć rodzinę. "Ja nigdy nie przestanę. To nie ode mnie zależy. Dzieci to są moje największe przeboje. To jest ktoś, dla kogo warto żyć. Zawsze. Bez względu na to, czy nam się związki układają, czy nie. Dzieci są moją dumą. Każde z nich, absolutnie bez wyjątku. Jeżeli to bym ode mnie zależało, to ja mógłbym mieć ich 12. Natomiast to nie my chodzimy w ciąży, tylko kobiety" - zauważył w rozmowie z Jastrząb Post.