Zmiany w życiu Andrzejewicz. Przyłapali ją w salonie sukien ślubnych

Gosia Andrzejewicz mierzyła suknie ślubne

W 2024 roku Gosia Andrzejewicz będzie obchodzić 20-lecie swojej kariery. Najprawdopodobniej to nie jedyne ważne wydarzenie, które czeka artystkę w nadchodzącym roku. Niedawno 39-latka została przyłapana przez fotografów na mierzeniu sukni ślubnej. Pod osłoną nocy wokalistka udała się do jednego z warszawskich salonów. Dla fanów Andrzejewicz może być to ogromny szok, ponieważ jeszcze kilka lat temu piosenkarka twierdziła, że "ślub do niczego nie jest jej potrzebny".