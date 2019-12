WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ewelina Miszczuk wczoraj (18:20) "Szykuje mi się trzeci sylwester z rzędu w samotności". Taki scenariusz przygnębia wiele osób Sylwester to czas, który chcemy spędzić z najbliższymi osobami. Jednak nie wszyscy mają takie szczęście. Powitanie Nowego Roku samemu może być naprawdę przygnębiające. Sylwester w domu - niektóre osoby nie mają z kim go spędzić (123RF) Często zdarza się tak, że może pojawić się lęk przed tym, jak na taką sytuację zareaguje nasze otoczenie. "Trochę wstyd mi przed rodzicami, kolejny sylwester spędzę samotnie w pokoju, a mieszkam z nimi, więc oni to wszystko widzą..." - pisze użytkownik forum WP Kafeteria. "Matka nieraz mówiła mi, żebym gdzieś wyszedł, spotkał się z kimś... Ale co ja mam jej powiedzieć? Że ja nie mam już żadnych znajomych? Że nie mam żadnej koleżanki, żadnej dziewczyny, nic?" - dodaje. Sylwester w domu Mężczyzna pisze, że już czuje presję otoczenia związaną z tym, że ta noc musi koniecznie wiązać się z imprezowaniem. "Już mnie wypytuje matka, jakie mam plany. A ja jej odpowiadam, ze żadnych i widzę jej minę. (...) Czuje się jak ostatnia cio.a" - żali się. Okazuje się, że nie on jeden jest w takiej sytuacji. "Ja tam już chyba piąty rok pod rząd idę w sylwestra spać. O ile inne święta lubię, bo wiążą się z robieniem "czegoś", to sylwester jest tylko chlaniem, co mnie nie bawi. Nie jesteś jedyny, więc to olej. Masz prawo nie chlać na umór" - komentuje jeden z forumowiczów. Inny stwierdził, że to że mężczyzna jest samotny, wcale nie oznacza, że ma spędzić sylwestra w domu. "Jeśli jesteś z miasta, to są setki bankietów, imprez zorganizowanych, gdzie płacisz (stówa, czy dwie raz w roku, to chyba nie aż tyle co?) i idziesz. Tam chodzą często samotni ludzie i można nawet kogoś poznać" - radzi. A wy macie już pomysły na to, jak spędzić sylwestra?