Ta bielizna podkreśli twoją zmysłowość. Wybraliśmy piękne modele

Mawia się, że stringi to jedne z najbardziej kuszących fasonów majtek, jednak na rynku bieliźnianym nie tylko one wiodą prym. Prócz wygodnych, tradycyjnych fig zakrywających praktycznie całe pośladki znajdziemy również tzw. majtki tanga, czyli modele, które odsłaniają najczęściej połowę pośladków. Do tego dochodzą jeszcze kuszące, ale nieco mniej wycięte hipstery. Wszystkie świetnie podkreślają kształt pupy, zwłaszcza jeśli uszyte są z przylegającej koronki w delikatnym kolorze. Będą dobre zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjścia.