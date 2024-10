Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych obecnie Polek. Obserwowana przez dwa miliony osób na Instagramie niedawno wystąpiła na pokazie marki L'Oreal w Paryżu. Teraz pojawiła się na kanapie "Dzień Dobry TVN". Tuż przed wejściem do studia przyciągnęła uwagę stylizacją.

Julia Wieniawa doskonale wie, co jest w trendzie. Aktorka i wokalistka często dzieli się swoimi stylizacjami w mediach społecznościowych, zbierając same pozytywne opinie. Nie inaczej było tym razem, kiedy pokazała się w najmodniejszej kurtce sezonu.

Aktorka połączyła ją z beżową czapką z daszkiem, która była świetnym uzupełnieniem kolorystycznym. Do tego - łamiące neutralność stylizacji czerwone obuwie sportowe i torebka, o której marzy wiele kobiet na świecie - bordowy model od domu mody Gucci.

Torebka, którą miała na sobie Julia Wieniawa, nie jest tanim zakupem. Jej koszt może wahać się od 10 do nawet 15 tys. zł. Aktorka miała ją także przy okazji innego looku, który pokazała na swoim profilu na Instagramie. Połączyła ją wówczas z bardziej rockową stylizacją - karmelową spódniczką mini, szarym swetrem i podobną kurtką.

