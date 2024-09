Nosi modne paznokcie. Każda minimalistka pokocha "rose éclair manicure"

Trendy w świecie manicure zmieniają się jak w kalejdoskopie. Ich choć minimalistki również są bombardowane nowościami, to swoim wyborom potrafią być wierne przez miesiące, a nawet lata.

Teraz dla każdej kobiety kochającej efektowną prostotę mamy propozycję nie do odrzucenia. Mowa o paznokciach "rose éclair", na które skusiła się ostatnio Julia Wieniawa .

Julia Wieniawa zaprezentowała się z takimi paznokciami podczas pokazu w Paryżu i zrobiła prawdziwą furorę. Choć sama stawia na migdałki, to należy zaznaczyć, że ten wyszukany manicure sprawdzi się również w przypadku kwadratowej płytki i paznokci o każdej długości . Dodatkowym plusem stylizacji "rose éclair" jest to, że zupełnie nie widać na niej odrostu.

Paznokcie zainspirowane różanymi eklerkami są subtelne i eleganckie . Każda szykowna minimalistka zakocha się w nich na zabój. Warto zaznaczyć, że "rose éclair manicure" będzie sprawdzał się zarówno na co dzień, jak i przy okazji specjalnych wyjść. Klasyka z twistem w postaci połysku? Temu nie da się odmówić.

