Gwiazdy mają obsesję na punkcie "buckle boots". Możesz je kupić już za 230 zł

O krok dalej poszedł dom mody Miu Miu, który w kolekcji FW 2022 zaproponował "buckle boots" , czyli masywne buty motocyklowe z szerokimi cholewkami i ozdobnymi sprzączkami. Fascynaci mody oszaleli na ich punkcie. Szybko okazało się, że nie jest to mikrotrend, który w mgnieniu oka zniknie z celownika, lecz trend, który pozostanie z nami na dłużej.

"Buckle boots" są bez wątpienia jednymi z najmodniejszych butów na jesień 2024, co potwierdzają swoimi stylizacjami m.in. Julia Wieniawa, Anna Lewandowska, Karolina Pisarek czy Maffashion. I choć gwiazdy mogą pokusić się o oryginalne modele Miu Miu, które kosztują około 8-9 tys. zł, to my jesteśmy zainteresowane tańszymi zamiennikami z popularnych sieciówkek.