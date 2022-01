Podarowała swoje komórki jajowe, aby siostra bliźniaczka mogła zostać mamą. Ta historia wzrusza do łez

W latach 1994-1997 serial młodzieżowy "Słodka dolina" był jednym z najpopularniejszych w USA. Główne role odgrywały w nim siostry-bliźniaczki, Brittany i Cynthia Daniel, które od momentu urodzenia są nierozłączne. One same od zawsze podkreślają, że ich siostrzana więź jest wyjątkowa, a na świecie nie ma rzeczy, której by dla siebie nie zrobiły. Tak stało się także w przypadku problemów z zajściem w ciążę jednej z nich.