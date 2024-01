Ta wcierka spowoduje wysyp baby hair. Przyspiesza porost jak zła

Drożdże piwne

Głównym komponentem tej wcierki są drożdże piwne. To skarbnica protein, witamin (głównie z grupy B), cynku, biotyny, fosforu i oligoelementów – wszystkiego, co włosy lubią najbardziej! Dzięki tym składnikom stają się mocne, odżywione i gotowe do wzrostu. W rezultacie są na tyle silne, że nie wypadają i rosną na tyle szybko, że na pierwszy rzut oka można zauważyć wzrost ich gęstości i długości. Po mniej więcej dwóch miesiącach stosowania drożdży włosy zaczynają rosnąć w szalonym, dwukrotnie szybszym tempie – ich miesięczny wzrost, który średnio wynosi 1-1,5 cm, dzięki drożdżom wynosi do 3-5 cm w skali miesiąca.