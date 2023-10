Tachała worek na śmieci. Pod płaszczem nie miała żadnej sukienki

Ale to nie oznacza, że nie poddaje się metamorfozom i nieszablonowym modyfikacjom. Projektanci dwoją się i troją, aby zaprezentować światu odświeżoną wersję trencza. Niedawno eksperymentowali z technicznymi materiałami, wypuszczając na wybieg plastikowe modele w stylu lat 50. Później zszywali w jeden skrawki różnych materiałów, tworząc patchworkowy płaszcz "pół na pół". Ale w tym sezonie powracają do klasyki. Jednak adaptują go w zupełnie inny sposób, a mianowicie w formie... sukienki.