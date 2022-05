Tajemnice willi Hugh Hefnera. Tak traktował "króliczki Playboya"

Surowe zasady w willi Hefnera

Stefan Tetenbaum pracował u milionera nieprzerwanie od 1978 do 1981 r. Jego wspomnienia spisano w książce "The Dark Secrets of Playboy". Kamerdyner bogacza ujawnia w niej między innymi charakter grupowych spotkań, do jakich dochodziło w willi. Z jego zeznań wynika, że Hefner regularnie urządzał sobie orgie. Ponadto na sławnych imprezach w jego domu nierzadko pojawiały się także prostytutki.