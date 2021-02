Tajemnicze zaginięcie 43-letniej psycholożki. Co się stało z kobietą?

Poszukiwania zaginionej 43-letniej Marii From Jakobsen naprowadziły śledczych na przerażający trop. W związku z zaginięciem został zatrzymany jej mąż, pastor. Czy to on zamordował kobietę? I czy rozpuścił jej zwłoki w kwasie? Na te pytania policja wciąż poszukuje odpowiedzi.

Maria From Jakobsen Źródło: Facebook