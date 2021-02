Rozwód to najgorszy wybór? Niektórzy próbują przekonać, że tak

Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar rozpoczęła w wielkich miastach akcję plakatową, której myślą przewodnią jest ratowanie trudnych małżeństw. Zdaniem organizatorów akcji, występujący o rozwód małżonek, powinien przed sądem dać "antyświadectwo miłości". Powinien także, pomimo odejścia i posiadania dziecka w nowym związku, powrócić do współmałżonka, któremu ślubował przed Bogiem dozgonną miłość. Trzy wierzące kobiety: Kinga, Jadwiga i Monika opowiedziały nam, dlaczego rozwód nawet dla katolika jest czasem najlepszym rozwiązaniem.

Z danych GUS wynika, że w roku 2019 rozwiodło się w Polsce prawie 66 tys. małżeństw, z czego ponad 43 tys. w miastach. Najwięcej osób rozwiodło się w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Z powodu pandemii w 2020 roku rozwodów było prawdopodobnie mniej, jednak psychologowie są pewni, że rozstań przybędzie, gdyż długotrwały lockdown zweryfikował wiele związków i przyspieszył wiele życiowych decyzji.

- Rozwody są prawdziwą plagą w Polsce i ich liczba rośnie. Przyczynia się to do wielu ludzkich tragedii, ogromnego cierpienia małżonków i dzieci. Staramy się zatem robić dobro, nie chcemy ilości cierpienia pomnażać - wyjaśnia w rozmowie z WP Kobieta Marcin Kłos, przedstawiciel Wspólnoty Sychar.

W ramach akcji plakatowej "Fundacja Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara" przygotowała olbrzymie banery z hasłem "Kochajcie się mamo i tato".

- Jest to niejako wezwanie płynące z serc dzieci, napisane dziecięcym pismem. Tak, dzieci chcą być kochane wierną, niezmienną, bezwarunkową miłością. Jest to naturalne pragnienie nas wszystkich wpisane w nasze serca przez Boga. Jeśli zechcemy to wezwanie do miłości podejmować, to nie będziemy chcieli się rozwodzić. Kochający się rodzice tworzą kochające się rodziny, które są przecież optymalnym środowiskiem wzrostu i rozwoju dzieci - powiedział nam Marcin Kłos.

Przedstawiciele Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR uważają, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, dlatego powinno się dążyć do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które w dzisiejszym świecie przeżywa kryzys.

- Współpracując z Jezusem Chrystusem - Bogiem w każdej sytuacji nawet, po ludzku patrząc, beznadziejnej możliwe jest odrodzenie małżeństwa - uważa Marcin Kłos. - Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, czyli oddzielnego mieszkania, to ich małżeństwo – Sakramentalne Przymierze z Bogiem – trwa nadal. Nadal są mężem i żoną, i jako tacy staną przed Bogiem– zauważa przedstawiciel wspólnoty.

Czasem miłość się kończy, czasem nie wystarcza

Kinga Nowakowska, dziś 35-letnia rozwódka z okolic Lublina, z bólem wyznaje, że w jej przypadku rozwód był wybawieniem. Kobieta bardzo wierząca i praktykująca, 3 lata temu po kilku latach małżeństwa rozwiodła się, a teraz stara się o unieważnienie ślubu kościelnego.

- Znaliśmy się 16 miesięcy przed ślubem. Wydawało mi się, że będziemy szczęśliwi. Niestety mąż okazał się kimś innym. Po ślubie dużo pił, zdradzał mnie, o czym wiedziało dużo osób z naszej okolicy, zmuszał do seksu. Znęcał się nade mną psychicznie – wyznała nam kobieta.

Nowakowska, jak sama mówi, na szczęście nie miała z byłym mężem dzieci, mimo tego decyzja o rozwodzie była dla niej bardzo trudna.

- Biorąc 6 lat temu ślub nie zakładałam, że kiedykolwiek będę się rozwodzić. Jednak uważam, że to była jedyna słuszna decyzja – mówi Kinga.

Dziś nadal jest sama. Po tamtych przeżyciach i też ze względu na wiarę, dokąd nie ma unieważnienia ślubu kościelnego, nie chce wchodzić w nowy związek. - Mimo że rozwodząc się poniosłam porażkę, choćby ze względu na poglądy religijne i zaangażowanie katolickie, to jednak uważam, że tym rozstaniem oboje daliśmy sobie szanse na nowe życie. Chociaż jest to dla mnie bolesne, gdyż niezgodne z moją wiarą. Teraz czekam już tylko na anulowanie małżeństwa w kościele – zaznacza Kinga.

- Myślę, że każdy z nas ma prawo do decydowania o sobie i dokonywania wyborów zgodnych ze swoimi potrzebami, poglądami i sumieniem. Jeśli ktoś jest osobą głęboko wierzącą, katolikiem i zasady, które w kościele obowiązują odpowiadają mu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zawarł związek sakramentalny i trwał w nim do końca życia.– zauważa psycholog Marta Gruhn.

Trwanie na siłę w złym związku, nigdy nie jest dobre

- Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację, w której mamy pracę, w której szef każdego dnia na nas krzyczy, nie jesteśmy w stanie dogadać się ze współpracownikami, a nasza wypłata za tę pracę jest znacznie poniżej naszych oczekiwań. Wyobraźmy sobie teraz, że nigdy, pod żadnym pozorem nie możemy z tej pracy zrezygnować. Czy to nie byłoby dla nas traumatycznym przeżyciem? A teraz przenieśmy to na grunt związku, czyli relacji, która zajmuje nam większość wolnego czasu, z której nie możemy „wyjść” po 8 godzinach, w której jesteśmy zawsze, w weekendy, święta i w wakacje – podaje przykład psycholog - Nasze podstawowe potrzeby nie są zaspokojone, nie czujemy się kochani, nie możemy liczyć na akceptacje i wsparcie, nie mamy poczucia bezpieczeństwa.

Podobnie trudne jak Kinga przejścia, w pełnym przemocy i alkoholu związku małżeńskim, miała Jadwiga Młynarska, 63-letnia wdowa i emerytka z okolic Bełchatowa.

- Jestem osobą wierzącą i praktykującą. Całe dorosłe życie spędziłam z mężem. 2 lata temu zmarł. Dużo pił. Bywał agresywny. Jednak, nie wyobrażałam sobie nigdy, żebym się rozwiodła – wyjaśnia.

Jadwiga zauważa, że w "jej czasach" rozwody nie były modne. - Moje pokolenie i ludzie w moich stronach nie rozwodzili się i nie rozwodzą. Oczywiście nie było u nas dobrze. Dzieci też nie miały spokoju w domu. Ale ślub to ślub. Przyrzekaliśmy sobie przed Bogiem, że będziemy razem na dobre i złe, że będziemy razem do śmierci – nie mogłam inaczej. Wiara jest dla mnie zbyt ważna. Nigdy nie pomyślałam o rozwodzie.

Poza tym Jadwiga zaznacza, że nie myślała nigdy o rozwodzie również ze względów ekonomicznych.

- Mąż pracował, ja wychowywałam dzieci. Gdybym od niego odeszła, nie dałabym sobie rady z trójką dzieci. Sama. Rozwiedziona – mówi Jadwiga.

Zdecydowanie odważniejsza i bardziej kategoryczna w swoich decyzjach była Monika Kowalska, teraz 45-letnia rozwódka z dwójką dzieci. Monika spędziła z byłym mężem prawie 10 lat.

- Oboje jesteśmy wierzący, ale kiedy mąż mnie zdradził z przyjaciółką z pracy, nie wyobrażałam sobie, żebym mogła z nim nadal być. W takich momentach jednak przeważa przyziemność, a nie ideały religijne – powiedziała nam kobieta.

Monika wzięła rozwód cywilny. Kościelnego unieważnienia na razie nie ma i chociaż jest już w nowym związku, o unieważnienie ślubu kościelnego jeszcze nie wystąpiła.

- Jesteśmy w nowych związkach. Układamy sobie życie na nowo. Nie umiem sobie wyobrazić, żebyśmy po czymś takim, co się u nas zdarzyło mieli nadal razem być. Wychowujemy wspólnie dzieci, ale nie musimy się mijać codziennie w kuchni czy przedpokoju.

Monika nie ukrywa, że było to dla mnie bolesne przeżycie i jedyne czego wtedy chciała to usunąć męża ze swoich oczu, w myśl zasady "co z oczu to z serca". - Po rozwodzie paradoksalnie poczułam ulgę, chociaż oczywiście uważam, że to co się zdarzyło, że nam nie wyszło, że się rozwiedliśmy, że nasze dzieci nie mają pełnej rodziny, jest życiową porażką.

- Jeśli chodzi o dobro dzieci, nie znam przypadków, w których trwanie rodziców w małżeństwie, w którym są nieszczęśliwi, jest dużo konfliktów, a małżonkowie nie potrafią się dogadać w najprostszych codziennych sprawach, zrobiłoby dobrze dzieciom. Dzieci widzą i słyszą znacznie więcej niż mogłoby nam się wydawać. Uczą się od nas dorosłych tego jak być w relacjach, jeśli jedyny przykład jaki mają to nieszczęśliwe małżeństwo rodziców, to być może kiedyś powielą ten wzorzec – zauważa psycholog Marta Gruhn - O relacje, związki, małżeństwa warto walczyć, warto dbać i warto się starać , ale nie za wszelką cenę, bo czasem ta cena jest za wysoka, jeśli porównamy ją do potencjalnych zysków.

- Życie w związku, w którym nie czujemy się dobrze jest koszmarem dla obojga partnerów. Każdego dnia doświadczamy deprywacji podstawowych potrzeb psychologiczny: poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji i wsparcia. A to prosta droga do problemów psychicznych. Rozważanie możliwości zakazu rozwodów wydaje mi się więc nieludzkie, odbierające podstawowe prawa człowieka każdemu z nas. Nie można tu także zapominać o osobach żyjących w związkach przemocowych lub takich które mierzą się z problemem uzależnienia. Przymus trwania w takim związku byłby okrucieństwem i ogromną raną na psychice takich osób - podkreśla psycholog, oceniając akcję Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.

