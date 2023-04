Czy wiesz, że 54 proc. nastolatek w Polsce przynajmniej raz nie poszło do szkoły z powodu okresu? Czy zdajesz sobie sprawę, że 21 proc. dziewczynek musiało zwolnić się z lekcji z powodu braku środków higieny menstruacyjnej? Czy zastanawiało cię kiedyś, dlaczego w szkołach, szpitalach, galeriach handlowych, na stacjach benzynowych czy w miejscach pracy dostępny jest papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło, a nie ma podpasek?





Twórcy akcji "Tak dla podpasek w każdej polskiej szkole" apelują do parlamentarzystek i parlamentarzystów każdej z partii oraz każdej organizacji pozarządowej: "Nie zgadzamy się na to. Czas to zmienić. Nie możemy spokojnie patrzeć na sytuację, w której tuż obok nas żyją kobiety zmuszone do wyboru pomiędzy jedzeniem a podpaską. Tak. To fakty. Jednej na pięć kobiet w Polsce zdarzyło się nie mieć pieniędzy na zakup odpowiednich środków menstruacyjnych. Z powodu okresu kobiety często nie pojawiają się w pracy czy szkole. Chcemy walczyć z tym problemem. I chcemy zacząć od podstaw.





Zaopatrzmy w podpaski wszystkie młode, menstruujące osoby w Polsce. Zlikwidujmy poczucie wstydu. Przekonajmy je, że zasobność portfela nie świadczy o tym, kim jesteśmy. Nie pozwólmy im na przerwy w nauce. Dajmy równe szanse wszystkim dziewczynkom i chłopcom w naszym kraju. Zapewnijmy bezpłatny dostęp do środków menstruacyjnych i edukacji na temat zdrowia menstruacyjnego we wszystkich polskich szkołach. Powiedzmy TAK darmowym podpaskom w każdej polskiej szkole."