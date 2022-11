Tak Dorota Szelągowska wygląda w środku nocy. "Obłędnie pięknie"

Dorota Szelągowska o swojej metamorfozie

Dorota Szelągowska postanowiła odnieść się do krążących plotek na temat jej metamorfozy. Skąd ta zmiana? - Zaczęłam ćwiczyć, więc nic więcej się nie wydarzyło w tym moim życiu. Rzeczywiście nienawidziłam zawsze ćwiczeń i wszelkiego sportu. Gardziłam tym. I chyba pierwszy raz się za to wzięłam, nie dlatego, żeby coś zmienić, tylko dlatego, żeby o siebie zadbać. I to chyba przynosi efekty. Bo co innego jest w tym, jak się siebie akceptuje. Bardzo często ludzie myślą, że jak się siebie akceptuje, to trzeba siedzieć na kanapie i tyć. Natomiast można siebie akceptować, chcieć lepiej wyglądać i coś dla siebie zrobić z czułością oraz miłością, i jest fajnie - przyznała w rozmowie z Plotkiem.