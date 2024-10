Tak dowiedziała się o nowotworze piersi. "Byłam w kolorze ściany"

81-letnia Krystyna Kofta od kilkunastu lat opowiada o walce z rakiem piersi i zachęca do profilaktyki. Ten trudny temat podejmuje przede wszystkim w felietonach, które pisze dla "Twojego Stylu". Ale otwarcie się niemało ją kosztowało. Zrobiła to dla innych kobiet.

– Kiedy usłyszałam diagnozę, pomyślałam, że mogłabym ją zataić. W tamtych czasach większość chorujących znanych kobiet tak robiła. (...) Ale zorientowałam się, że mogę zrobić coś dobrego, pisząc o tym. (...) Pomyślałam, że może ktoś pójdzie się zbadać po tym, jak przeczyta mój tekst. Nawet gdyby to była jedna osoba – to i tak warto – wyznała w ostatniej rozmowie z Plejadą.

Pisarka podczas wywiadu wróciła pamięcią do momentu diagnozy. Guza w lewej piersi wyczuła pod prysznicem. Powiedziała o tym swojej przyjaciółce, która od razu kazała jej to sprawdzić. Jak wspomina, oddała się w ręce świetnej, acz szorstkiej specjalistki.

– Dowiedziałam się, że istnieje zagrożenie tzw. docinki, czyli nawrotu choroby. No więc zdecydowałam się na operację. Lekarz pytał, czy nie żal mi piersi. 'Wie pan, one już się zamortyzowały. Były i do pieszczot, i do karmienia dziecka. Przydały się. Jedną mogę poświęcić' – powiedziałam. Oczywiście każdy lubi być, powiedzmy, kompletny, prawda? Ale ja tego nie żałowałam – oznajmiła pisarka, rozmawiając z dziennikarką Plejady.