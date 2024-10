Badanie ujawniło guza. "Coś tam się we mnie gotuje"

Agata Młynarska zgodziła się na obszerną rozmowę dotyczącą tego, jak ważne jest wykonywanie profilaktycznych badań. Tym samym znana dziennikarka wsparła kampanię "Nie gadaj, tylko się zbadaj!". Młynarska już nieraz mówiła, że zmaga się z autoimmunologiczną przypadłością. Nie jest to jednak jedyna choroba, z jaką się zmaga.

- W momencie, kiedy postawiono już u mnie diagnozę i usłyszałam, na co jestem chora, to inne badania diagnostyczne zostały odsunięte przeze mnie na bok, ponieważ miałam poczucie, że skoro już jestem pod opieką lekarzy (...) to pozostałe problemy na pewno nie są istotne albo ich po prostu nie ma - wyjawiła w trakcie rozmowy z Newserią Lifestyle.