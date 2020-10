Tak Kasia Tusk urządziła łazienkę. Złote krany robią furorę

Kasia Tusk opisała w mediach społecznościowych jeden ze swoich pielęgnacyjnych rytuałów. Blogerka przyznała, że podczas pracy zdalnej nie można zapominać o odpowiedniej pielęgnacji, dlatego też postanowiła zareklamować swoim obserwatorkom na Instagramie pewien kosmetyk. One jednak o wiele bardziej były zainteresowane baterią prysznicową, którą Tuskówna uwieczniła na zdjęciu.

Łazienka Kasi Tusk budzi ciekawość fanek

Nie jest to pierwszy raz, kiedy córka Donalda Tuska prezentuje w mediach społecznościowych wystrój swojej łazienki. Każdy, kto śledzi ją na Instagramie, wie, że blogerka jest wierna swojemu stylowi. Uwielbia jasne wnętrza, które ociepla dodatkami z drewna, miękkimi kocami i pledami w stonowanych kolorach, świeżymi lub suszonymi kwiatami i trawami. Ostatnio przyznała nawet, że choć stać ją na drogie meble na wymiar, często sięga po te z drugiej ręki .

"Myślicie, że łatwo mi mówić, a sama pewnie kupuję meble tylko w najdroższych butikach? Ha! Czekałam na ten moment! No to przypomnę już wcześniej wspomniany fotel Chierowskiego, szafę w pokoju mojej córeczki (odnowiona przez zaprzyjaźnioną panią z Gdańska), mój stolik produkcji czechosłowackiej, o który codziennie pytacie, krzesło 'muszelkę' i prawdziwą perełkę – prawie stuletni fotel po pradziadku mojego męża, który wszyscy już spisali na straty..." – wymieniała blogerka.

To, co od razu rzuca się w oczy na zdjęciach jej łazienki, to marmurowa umywalka i złote kurki oraz złota bateria prysznicowa. Tusk nie odpowiedziała jeszcze na powtarzające się pytanie o firmę, być może jednak wkrótce zaspokoi ciekawość fanek. Jak wam się podoba takie wnętrze?