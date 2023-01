Tak Melania Trump ubrała się na sylwestra. O tej kreacji jest głośno

Melania Trump wie, co w modzie piszczy i świadomie podąża za trendami. Modowe nowinki adaptuje do swojego kobiecego stylu, ale także do obowiązujących okoliczności. Żona Donalda Trumpa ma słabość do ołówkowych fasonów, które przylegają do bioder i talii, a tym samym podkreślają sylwetkę klepsydry. Na imprezę sylwestrową w Palm Beach wybrała prosty krój sukienki, ale jej faktura robiła wrażenie.