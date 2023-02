Cichopek wyznała miłość innemu. Kurzajewski odwrócił wzrok

Cichopek i Kurzajewski planują ślub?

O związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od samego początku mówi się wiele. Para jest już prawdopodobnie zaręczona, a dowodem na to ma być pierścionek w stylu księżnej Kate, który od pewnego czasu pojawia się na serdecznym palcu aktorki. Czy powoli planują więc swój ślub? W mediach nie brakuje doniesień, że ma się on odbyć za granicą. Cichopek odniosła się do tych informacji w jednym z ostatnich wywiadów.