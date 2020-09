Tak mieszkają Książę Harry i Meghan Markle. W ich domu znajduje się roślina oczyszczająca powietrze

Wnętrze domu księcia Harry'ego i Meghan Markle

Wysokie drzewko o żyłkowatych liściach w kształcie skrzypiec to najbardziej stylowa i pożądana roślina domowa ostatnich lat. Figowiec, wbrew pozorom, nie jest drogi, czy wymagający. Nie potrzebuje dużej dawki światła, a jedynie odpowiednią ilość wody i regularnego czyszczenia liści. Nie temu jednak roślina zawdzięcza gigantyczną popularność w Stanach. Największą zaletą figowca jest to, że doskonale oczyszcza powietrze z toksyn - szkodliwych ksylenów, formaldehydu, benzenu, amoniaku i oktanu. Roślinę, o czym miejmy nadzieję wiedzą Meghan i Harry, ze względu na trujące liście, powinno trzymać się z dala od dzieci i zwierząt.

Co ciekawe, drzewo figowe można uprawiać także w Polsce. Jeśli zostaną mu zapewnione odpowiednie warunki, będzie oczyszczało powietrze naszym domu równie skutecznie, jak robi to w kalifornijskiej rezydencji Harry'ego i Meghan. Cena drzewka waha się w zależności od odmiany i wielkości. Kupicie je m.in. w IKEA, czy Leroy Merlin za ok. 20 zł. Duże drzewa to natomiast koszt ok. 160 zł.