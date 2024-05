Tak na co dzień wygląda Conchita Wurst. Na ulicy można jej nie poznać

Konkurs Eurowizji w 2014 roku bez wątpienia należał do Thomasa Neuwirtha, występującego pod pseudonimem Conchita Wurst. Reprezentant Austrii zachwycił publiczność wyjątkowym głosem i niepowtarzalnym wizerunkiem. "Kobieta z brodą", jak okrzyknęły Conchitę media na całym świecie, zdobyła serca Europejczyków i pierwsze miejsce w konkursie. Co działo się z Wurst po tym wielkim sukcesie i jak zmienił się wizerunek wokalistki?

Uzupełnieniem była czarna peruka z długą grzywką. W porównaniu do łagodniejszego wizerunku z 2014 roku, kiedy Conchita postawiła na złotą suknię i delikatne fale, tegoroczny wygląd był zdecydowanie bardziej wyrazisty. Niezmiennym elementem pozostała jednak charakterystyczna broda.

Chociaż na co dzień Thomas Neuwirth raczej się nie maluje i nie nosi biżuterii, podczas występów chętnie eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Warto też wspomnieć, że pomysł na Conchitę Wurst zrodził się w 2011 roku podczas podróży artysty po Kolumbii.

Przybierając postać "kobiety z brodą", Neuwirth zapragnął zwrócić uwagę na problem dyskryminacji i nietolerancji, z którymi sam się zetknął. Z kolei człon "Wurst" nawiązuje do niemieckiego powiedzenia "das ist mir Wurst", czyli "jest mi to obojętne".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!