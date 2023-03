Tak odważna jeszcze nie była? Charlize Theron postawiła na głęboki dekolt i koronki

Charlize Theron zawsze należała go gwiazd, które wolą klasyczne looki . W ostatnich miesiącach była widywana w koszulach, jeansach lub skórzanych spodniach wide leg czy zabudowanych sukienkach. Raczej zero szaleństw. Pod koniec lutego pojawiła się na pokazie domu mody Dior w ramach Paris Fashion Week. Miała na sobie prostą sukienkę w kolorze écru oraz czarny płaszcz.

Charlize Theron wyszła na kolację w czarnej sukience maxi o zwiewnym kroju . Zakładając ten model, wpisała się w najgorętszy trend na prześwity, gdyż dolna część wykonana została w znacznej mierze z nienachalnej koronki. Kreacja odznaczała się również głębokim dekoltem, który odsłonił pasującą do sukienki bratetkę, czyli biustonosz typu "bralette" charakteryzujący się brakiem fiszbin oraz miseczkami w kształcie trójkątów. Kreację trzymał w ryzach trzymał szeroki, skórzany pasek, który podkreślił talię.

Nie da się też nie zauważyć, że Charlize Theron po kilku miesiącach bycia brunetką, wróciła do jasnego blondu. Krótkie włosy zaczesała gładko za uszy i utrwaliła żelem. To bez wątpienia look z pazurem.