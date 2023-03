Tak odważna jeszcze nie była. Strój Wieniawy skomentowała nawet Wolszczak

Julia Wieniawa to jedna z najlepiej ubranych osób polskiego show-biznesu. Widać, że pilnie śledzi trendy i nieustannie przemyca je w swoich stylizacjach. Często są one stosunkowo proste, a na pewno nieprzekombinowane. Lecz jej estradowe stroje to zupełnie inny level. Wieniawa daje się ponieść wyobraźni i spełnia swoje najbardziej szalone marzenia modowe. Lateks, wycięcia, błysk i totalnie "odjechane" makijaże oraz fryzury.