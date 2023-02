Słodka i zmysłowa Julia Wieniawa. Tę sukienkę ma w każdym kolorze

To ulubiony typ sukienki Julii Wieniawy

Gwiazda postawiła na luźną sukienkę. Jedwabisty model od kilku lat robi zawrotną karierę. Co więcej, tak przypadł do gustu gwiazd, że zdaje się wpisywać na listę rzeczy uniwersalnych i ponadczasowych. Mowa o "slip dress", czyli sukience bieliźnianej. Skąd ta nazwa? Do złudzenia przypomina jedwabną bądź satynową halkę, która kiedyś była zarezerwowana wyłącznie do łóżka.