Tak pokazała się na premierze. Lateksowy kombinezon zwracał na siebie uwagę

W środowy wieczór Dankwa zagościła na premierowym pokazie i czerwonym dywanie nadchodzącej produkcji, którą zobaczymy już niebawem w kinach. Wydarzenie przyciągnęło rzeszę znanych osobowości z polskiego show-biznesu, jednak to ona przykuła uwagę. Aktorkę zazwyczaj mogliśmy widywać w dziewczęcych i stonowanych ubiorach, ale tym razem pokazała się w zupełnie nowej odsłonie.

19-nastolatka wskoczyła w czarny, skórzany kombinezon z krótkimi spodenkami. Całość dopełnił pasek z metalową sprzączką, który podkreślił talię i wysmuklił sylwetkę. Do tego dobrała wysokie, skórzane kozaki z szerszą cholewką, które w tym sezonie podbijają modowe trendy. Aktorka postawiła na dość odważną stylizację i nie każda by się na nią zdecydowała. Rzadko kiedy mogliśmy obserwować ją w takim wydaniu, dlatego zdecydowanie zaskoczyła swoim lookiem.

Dankwa wie, co teraz jest modne, bo skórzane elementy garderoby stały się w tym sezonie absolutnym hitem. Już w zeszłym roku mogliśmy obserwować, jak pojawiały się coraz częściej. Jednak teraz podbijają modowe trendy. Obecnie w znanych sieciówkach czy na stronach internetowych znajdziemy mnóstwo propozycji i ubierzemy się od stóp do głów w skórzane dodatki.

Mało tego, do tej pory mogliśmy dostać je tylko w wersji czarnej. Dzisiaj pojawiają się także w najbardziej pożądanych odcieniach burgundowych i czekoladowych. Ten materiał nie tylko jest świetny na chłodniejsze dni, ale także maksymalnie podkręca każdą stylizację.

