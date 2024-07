Zapozowała w czarnym bikini. Tak reagują fani

Emilia Dankwa od najmłodszych lat pracuje w polskich show-biznesie. Jako sześciolatka dołączyła do obsady produkcji TVP, z którą związana była aż do zakończenia serialu. W ostatnim czasie młoda aktorka widywana jest na wielu branżowych wydarzeniach i kolorowych ściankach.

Wiele polskich gwiazd w ostatnim czasie decyduje się na urlop poza granicami Polski. Popularnymi kierunkami nie są tylko azjatyckie tropiki, ale również europejskie miejscowości. Za granicą wypoczywa nie tylko Emilia Dankwa, ale również Jessica Mercedes, która wybrała francuskie wybrzeże czy bawiąca się do niedawna na Ibizie Julia Wieniawa.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!