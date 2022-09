Tak pożegnali królową. Ekspert wskazuje na zachowanie Meghan Markle

Bracia w nie najlepszych stosunkach

Uwagę przykuwa sposób, w jaki bracia podążali za trumną Elżbiety II. Mogłoby się wydawać, że idą ramię w ramię, ale tak naprawdę książę William był nieco wysunięty do przodu. Zdaniem Kacy wskazuje to na jego wyższą rangę i pozycję, jaką zajmuje w rodzinie królewskiej. Ekspresje ich twarzy mogły sugerować, że między braćmi nie układa się zbyt dobrze. Trudno jednak ocenić to jednoznacznie w trakcie tak smutnej dla nich chwili.