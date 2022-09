Pamiętacie morze kwiatów po śmierci Diany? Wiadomo, czemu dziś go nie ma

Jak jednak informuje serwis Metro, przyczyna takiego stanu rzeczy jest zupełnie inna. Według oficjalnego oświadczenia pałacu, zgromadzone kwiaty są sprzątane co 12 godzin i przewożone do królewskiego parku, Green Park – jest ich jednak porównywalnie tyle, co tych składanych po śmieci księżnej Diany. Różnica wzięła się stąd, że wtedy kwiaty nie były wywożone - sprzątnięto je dopiero po 12 dniach od śmieci Diany, 11 września. Metro informuje, że londyńczycy pozostawili wówczas około 10-15 ton bukietów i 60 milionów kwiatów.