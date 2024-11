Leżała na kanapie w czarnej mini. Błyskotki przyciągały spojrzenia

To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Mowa oczywiście o musicalu ""Wicked", który już niebawem pojawi się na kinowych ekranach. W rolach głównych m.in. Ariana Grande, Cynthia Erivo czy Jonathan Bailey.

Wśród gości obecnych na polskiej premierze znaleźli się m.in.: Weronika Rosati, Emilia Dankwa, Rafał Szatan, Monika Lewczuk, Antek Smykiewicz czy Natalia Kukulska. Jednak to Sylwia Gliwa zwróciła na siebie szczególną uwagę.

Każda fanka błyskotek bez wahania wybrałaby taką sukienkę na wieczór. Mała czarna z połyskiem świetnie wpisała się w aktualne trendy w modzie. Cekiny, cyrkonie i inne błyskotki wiodą prym w okresie jesienno-zimowym. Sylwia Gliwa nie poprzestała tylko na efektownej kreacji. Robotę zrobiły też dodatki. Czarną mini zestawiła z torebką ozdobioną świecidełkami. Do tego dodała klasyk — czarne, wysokie kozaki na słupku z szeroką cholewką.

Obserwatorzy aktorki jasno wyrazili opinię na temat jej kreacji. Pod zdjęciem pojawiało się mnóstwo komplementów, a wyjściowy look spotkał się z dużą aprobatą.

Wskoczyła w ultrakrótką mini. Ale to dekolt zwraca uwagę

Wskoczyła w ultrakrótką mini. Ale to dekolt zwraca uwagę

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!