Tak przezimujesz pelargonie nawet w piwnicy. Będą cieszyć oko w kolejnym sezonie

Aby przygotować rośliny do zimy, należy poobcinać kwiatostany i usunąć suche liście. Następnie trzeba przyciąć pędy na ok. 2/3 ich wysokości, szczególnie w przypadku, gdy są wyjątkowo długie. Po przeniesieniu w docelowe miejsce konieczne jest ustawienie doniczek w taki sposób, aby każda roślina miała równomierny dostęp do światła. W tym czasie kwiaty podlewa się co trzy lub nawet cztery tygodnie.