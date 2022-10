Potraktuj tak chryzantemy, a będą cieszyć oczy przez długie tygodnie. Trik przed 1 listopada

Chryzantemy królują jesienią nie tylko w naszych ogrodach, ale również na cmentarzach. To właśnie te kwiaty najczęściej kupujemy do dekoracji nagrobków 1 listopada. To słuszny wybór, ponieważ chryzantemy są efektowne i świetnie znoszą jesienną aurę. W jaki sposób odpowiednio je pielęgnować, by cieszyły nas swoim kwitnieniem przez długie tygodnie?