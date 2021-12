Tak święta obchodzą Lubomirscy-Lanckorońscy. Uroczystość na zamku robi wrażenie

Boże Narodzenie to wyjątkowe święto, które obchodzone jest praktycznie w każdym polskim domu. Nie inaczej sprawy się mają na zamku Lubomirskich-Lanckorońkich, którzy zdradzili, jak wyglądają przygotowania do wigilijnej uczty. Co dokładnie powiedzieli dla magazynu "Viva!"?