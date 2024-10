Tak ubrała się do pracy. Ta sukienka jest hitem jesieni

Edytę Zając od jakiegoś czasu możemy obserwować jako prezenterkę, która przedstawia wieści ze świata show-biznesu w "Dzień Dobry TVN". Za każdym w pracy prezentuje się nienagannie, jak przystało na prowadzącą śniadaniówki. Na wizji możemy podziwiać jej niebanalne stylówki, które są zarazem eleganckie jak i kobiece wpisując się w to co aktualnie jest modne. Po raz kolejny nie zawiodła i założyła sukienkę, która idealnie wkomponowuje się jesienną aurę.

Na pierwszy plan wysuwa się dzianinowa, beżowa sukienka midi z golfem. Prezenterka postawiła na bardziej niestandardową wersję, ponieważ krój należy do tych bardziej oversize'owych, a oprócz tego znalazły się tutaj rozszerzane rękawy. Trzeba przyznać, że taki model zdecydowanie bardziej zwraca na siebie uwagę niż te klasyczne, proste fasony. Do tego założyła pasek w talii, który idealnie podkreśla sylwetkę oraz jasne szpilki ze szpiczastym noskiem. Widać, że Edyta podąża za trendami, bo dzianinowa sukienka znów powróciła, a nawet zagościła na niektórych fashionweekach.

Poza tym bez większego wysiłku i kombinowania dzięki niej stworzymy całą stylizację. Do niej wystarczy dobrać botki lub kozaki, a nawet dla przełamania stylu sneakersy i jesteśmy gotowe do wyjścia. Do tego płaszczyk i torebka i cały outfit mamy z głowy.