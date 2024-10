Polskie gwiazdy lansują ten trend. Taką biżuterię teraz się nosi

Biżuteria to modny dodatek, który w wyjątkowy sposób uzupełnia nasze stylizacje. Jedne wolą srebro, drugie wolą złoto, a inne jeszcze kolor "rose gold". W tym sezonie nie ma znaczenia odcień, a rozmiar. Biżuteria XXL to absolutny hit, który jest uwielbiany także przez najbardziej znane gwiazdy. Zobacz, jak one to noszą.