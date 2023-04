Tak ubrana przyszła do pracy. Rozenek-Majdan przywraca trend sprzed lat

Wyścig trendów — czas start! Orientalne paisley zostaje w tyle. Podobnie jak zwierzęce cętki. Na prowadzenie wychodzą tęczowe paski, pastelowa kratka vichy i kwiaty z lat 70. A tu kto? To moro próbuje swoich sił w wiosenno-letnim sezonie. Ale uwaga, uwaga – do mety zbliżają się groszki. Wzór, który w latach 50. tańczył twista i jive’a, już nie ogląda się w stronę przeszłości. I chociaż nie wyrzeka się swoich retro korzeni, to wyraża gotowość na eksperymenty i z imponującą pewnością siebie wkracza do garderoby gwiazd.