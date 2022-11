Tak wygląda córka Pawła Golca. Maja ma już 19 lat

Jak wygląda córka Pawła Golca?

Paweł Golec i Katarzyna Golec są rodzicami dwóch córek - 19-letniej Mai i dziewięcioletniej Anny. Wielu fanów zespołu Golec uOrkiestra zastanawia się, jak wyglądają pociechy muzyków i czy pójdą w ich ślady. Jak się okazuje, Maja ma do tego predyspozycje. Nie dość, że jest bardzo podobna do swoich rodziców, to odziedziczyła talent muzyczny po tacie. I wreszcie chce pokazać go światu. Na swoim profilu na Instagramie coraz odważniej prezentuje, jak śpiewa. Zazwyczaj publikuje nagrania, na których coveruje znane utwory - takie jak np.: "Valerie" nieodżałowanej Amy Winehouse. Jak się jednak okazuje, córka Pawła Golca pisze także swoje utwory. Do tej pory wydała dwie piosenki "Na szczyt" oraz "Ty wiesz".