Tak wygląda syn Izabelli Scorupco. Z okazji 19 urodzin mama publikuje zdjęcie

Nie jest to pierwszy raz, gdy aktorka dzieli się w sieci zdjęciami syna. Wcześniej jednak bardzo głęboko sięgała do archiwum swoich rodzinnych fotografii. Do tej pory mogliśmy głównie zobaczyć Kubę jako kilkulatka. Na zdjęciach między chłopcem a mamą jest bardzo dużo czułości. Zdaje się, że dobry kontakt z dziećmi aktorka zachowała do dziś.