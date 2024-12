Tak wyglądała na kolędowaniu w USA. Błyskotki zrobiły całą robotę

W USA trwa "Wielkie Kolędowanie". W ten weekend w wybranych kościołach i bazylikach, na scenie występuje cała plejada polskich gwiazd, którzy śpiewają najpiękniejsze kolędy. Podobnie jak w zeszłym roku w świątecznych koncertach występują m. in.: Kamil Bednarek, Staszek Karpiel-Bułecka, Alicja Węgorzewska, Rafał Brzozowski, Marcin Miller, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska czy Natasza Urbańska, która skradła show swoją błyszczącą stylizacją.

Trzeba przyznać, że lampy błyskowe dodatkowo podkręciły efekt, a kreacja mieniła się od stóp do głów. Natasza Urbańska nie tylko wpisała się w panujące trendy, ale również w świąteczny klimat, którego nie zabrakło podczas występu.

