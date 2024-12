Tak pokazała się na wizji. Aż raziło w oczy

Natasza Urbańska uwielbia eksperymentować z modą. W jej szafie nigdy nie wieje nudą, bo artystka stale podąża za najgorętszymi trendami. Często prezentuje się w niezwykle kobiecych i ekstrawaganckich stylizacjach, którymi zresztą chwali się w sieci.

Tym razem na swoim Instagramie opublikowała ujęcia z planu programu "The Voice of Poland". Flesz zrobił swoje, a my nie możemy oderwać wzroku od jej szałowej stylizacji.

Urbańska w cekinach

Choć Natasza stale rozwija swoją karierę muzyczną, to ostatnio dużą uwagę skupia na nagraniach do programu "The Voice of Poland". Jako jurorka i mentorka "The Voice kids" zajmuje tam honorowe miejsce.

Nie da się nie zauważyć, że na planie zawsze pojawia się w wymyślnych i szalonych stylizacjach. Tym razem nie było inaczej. Jak na prawdziwą gwiazdę przystało, strój ozdobiony był mieniącymi się w blasku światła cekinami.

Sukienka, w której się pokazała, pokryta była w całości srebrnymi błyskotkami, które odbijały światło. Trzeba przyznać, że lampy błyskowe zrobiły robotę. Nie tylko cekiny zwracały uwagę, ale również sam krój.

Kreację charakteryzowały długie falbany u dołu. Jedna z nich pojawiła się również na rękawie, przez co sukienka nabrała ciekawego wyglądu. Z pewnością każda fanka "glamour" i oryginalnych fasonów pokusiłaby się o taki wybór. Urbańska dobrała do tego srebrny pasek ozdobiony cyrkoniami, który podkreślił talię. "Wisienką na torcie" były wysokie kozaki, które odbijały się niczym lustro.

Internauci reagują

Obserwatorom artystki zdecydowanie przypadła do gustu jej stylizacja. W komentarzach posypały się same komplementy.

"Woooow, jak ty się świecisz pięknie gwiazdo!", "Ta sukienka pasuje do ciebie idealnie, a wszystko w błyszczących tonach" - można przeczytać w sekcji komentarzy.

