Pokazała mieszkanie po remoncie. "Zobaczcie, co zrobili z łazienką"

Szary pył, kurz, kartony, brudne okna, wanna wyglądająca na taką, której doszorować się nie da. To stan mieszkania po remoncie, z którego wysprzątaniem musiała sobie poradzić Justyna Wiciel, którą znajdziemy na TikToku jako "cleanblue_octopus".

Aż trudno uwierzyć, że budowlańcy pozostawiają przestrzeń w takim stanie - sama łazienka wygląda, jakby była przed jakimkolwiek remontem. Jak wyjaśniła autorka nagrania, zadaniem fachowców był remont ścian i podłóg, co jednak nie jest wytłumaczeniem dla tego, w jakim stanie zostawili łazienkę, której w ogóle nie dotyczyła renowacja.

Ogarnięcie mieszkania po zakończonym remoncie nie należy do najprostszych wyzwań. Zwłaszcza jeśli wynajęci specjaliści nie zawracali sobie głowy porządkowaniem na bieżąco. Właściciele mieszkania, za którego wysprzątanie wzięła się Justyna Wiciel, mogli przecierać oczy ze zdumienia. Trudno bowiem uwierzyć, że miał tu miejsce jakikolwiek remont.

