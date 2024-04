Taka majówka nie zdarza się często. Polacy już przygotowują się do "narodowego sportu"

To będzie rekordowo długa majówka. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu, by w najlepszym wariancie cieszyć się aż 9-dniowym wolnym. Polacy z entuzjazmem ruszyli więc z przygotowaniami do przedłużonego majowego weekendu. Widać to m.in. w koszykach klientów Allegro.

Długi majowy weekend to jeden z ulubionych i szczególnie wyczekiwanych przez Polaków momentów w pierwszej części roku. A gdy jeszcze zdarza się, że wypada tak jak teraz, to wielu z nas odliczanie do majówki rozpoczyna już co najmniej od Wielkanocy. W tym roku dni wolne od pracy (1 i 3 maja) przypadają odpowiednio w środę i piątek. Jak zatem łatwo zauważyć, wystarczy wziąć 3 dni urlopu, aby przedłużyć swoje wolne do 9 dni! W idealnym wariancie odpoczynek można rozpocząć już w piątkowe popołudnie 26 kwietnia i cieszyć się nim aż do niedzielnego wieczora 5 maja. Prawda, że brzmi kusząco?

Co więcej, aura również ma sprzyjać relaksowi na świeżym powietrzu. Wszelkie prognozy wskazują, że podczas majówki nie zabraknie słońca, a temperatura w całym kraju przekroczy 20 st. C.

Większość Polaków zostanie w domu

Mimo rekordowo długiej majówki większość z nas zamierza jednak ten czas spędzić w domu lub najbliższej okolicy. Jak wynika z badania przygotowanego przez SW Reaserch, aż 60 proc. Polaków nie planuje żadnego wyjazdu. Dwa lata temu odsetek ten wyniósł 47 proc. 31 proc. ankietowanych wyjedzie na urlop w kraju (45 proc. w 2022 r.), a zaledwie 9 proc. uda się na wycieczkę zagraniczną.

Pozostanie w domu bez wątpienia sprzyja polskiemu "sportowi narodowemu", czyli grillowaniu. Przygotowania rodaków do majówkowego grilla od kilkunastu już dni idą pełną parą. Widać to chociażby w koszykach klientów Allegro.

Szczyt sprzedaży na platformie rozpoczął się dwa tygodnie przed weekendem majowym i potrwa do jego rozpoczęcia. W pierwszej połowie kwietnia użytkownicy największego polskiego marketplace kupili dwa razy więcej grilli i akcesoriów niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Czas przed tegoroczną majówką to na platformie również zdecydowany wzrost wyszukiwań produktów spożywczych: napojów, przypraw do dań, ziół, sosów czy dressingów. Poprzedzający tydzień, a szczególnie weekend 20–21 kwietnia, to z kolei prawdziwy szczyt zapytań o… keczup. W końcu bez tego sosu nie sposób wyobrazić sobie opiekanej kiełbaski.

Grillowy niezbędnik czeka na Allegro

Do organizacji spotkań przy grillu Polacy podchodzą w tym roku dość pragmatycznie. Nie tylko wcześniej się do nich przygotowują, ale też nie zamierzają wydawać przesadnie dużo. Według badania przeprowadzonego przez UCE Research oraz grupę BLIX ponad połowa planujących majówkowego grilla zrobi zakupy spożywcze na promocjach. Prawie 2/3 wyda na ten cel 50–100 zł lub 100–150 zł.

Kupując na Allegro, niezbędne produkty i akcesoria znajdziemy w atrakcyjnych cenach. Jak pokazują dane platformy, największą popularnością wśród klientów cieszą się obecnie grille węglowe. To wybór, który pozwala w pełni cieszyć się z przygotowania dań na ruszcie, a jednocześnie nie obciąża budżetu. Średnia cena grilla węglowego na Allegro wynosi ok. 200 zł. W korzystnych cenach znajdziemy także m.in. brykiety czy podpałki. To produkty, które – jak pokazują dane platformy – konsumenci regularnie uzupełniają aż do końca lata.

Użytkownicy Allegro przed majówką często sięgają także po grille gazowe. Tutaj jednak trzeba być przygotowanym na nieco większy wydatek – średni koszt takiego urządzenia to 800–1000 zł.

Warto dodać, że w kwietniu platforma odnotowuje także wzrosty zainteresowania wyposażeniem do ogrodów. W tym roku produkty te cieszą się wręcz rekordową popularnością. Perspektywa słonecznych i ciepłych wiosennych dni sprawia, że Polacy chętnie kupują meble ogrodowe, a także zabawki do wykorzystania na świeżym powietrzu, m.in. baseny i trampoliny.

Wszystkie produkty oraz akcesoria niezbędne do grillowania i udanej majówki znajdziecie na Allegro.

