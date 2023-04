Takie buty nosi się tej wiosny do sukienek boho. Model w stylu Markowskiej posłuży ci na lata

Do ulubionych kombinacji w stylu boho bez wątpienia należą zwiewne sukienki w rustykalne wzory w duecie z... kowbojkami. Wcale nie musisz być bujającą w obłokach artystką, by móc zdecydować się wiosną na taki look. Co więcej, jeśli cenisz sobie dobry wygląd i wygodę, taka stylizacja jest dla ciebie wręcz obowiązkowa. Zwłaszcza wiosną 2023 – w sezonie, w którym styl bohemian chic króluje na wybiegach.