Taliowana marynarka damska wraca do łask. Jak ją nosić? Sprawdziłyśmy stylizacje gwiazd

Jak nosić taliowane marynarki? Dzięki tym wskazówkom z łatwością stworzysz modną stylizację

Odpowiednio dobrana taliowana marynarka będzie wymarzoną bazą stylizacji. Z powodzeniem założysz ją do biura, ale też na kawę z przyjaciółką czy wielkie wieczorne wyjście. Z czym ją łączyć, by wyglądać modnie? Ważne jest to, co ubierzesz pod spód. W przeciwieństwie do stylizacji z marynarkami oversize, w tym przypadku nie sprawdzą się luźniejsze koszule, swetry czy bluzy. "Góra" powinna dobrze leżeć. Egzamin zdadzą taliowane koszule, ale też cienkie, dzianinowe golfy, bluzki koszulowe czy body.