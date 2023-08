Tanio już było. Rekordowe ceny wyprawki szkolnej

- Tylko za dziewięć zeszytów z oprawkami do podstawowych przedmiotów w chińskim sklepie zapłaciłam 45 zł. Do tego śniadaniówka, bidon - łącznie około 100 zł. Strój na WF - same buty minimum 60 zł. Do tego zeszyty do muzyki, ćwiczenia do przedmiotów. Sama religia to koszt około 50 zł, angielski i niemiecki co najmniej 200 zł, plus bloki, kredki, itp. Myślę, że z 500 zł jak nic za wyprawkę do czwartej klasy - wylicza Beata.