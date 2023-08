Mamy wypisują dzieci ze szkoły. "System jest przestarzały"

Pamiętajmy, że jeśli ktoś nie wierzy w taką formę edukacji, to zapewne się u niego nie sprawdzi. Wierzę, że nauczanie domowe działa gdy jest decyzją rodziny. Jeśli dzieci nie są do niego przekonane, bo na przykład lubią swoją klasę, to nic na siłę. To, co wielu rodzicom pomaga to świadomość, że decyzja o edukacji dzieci nie musi być na zawsze. Że można zacząć w szkole i przejść na edukację domową, albo odwrotnie — spróbować jej i wrócić do szkoły. Zawsze można zmienić zdanie.