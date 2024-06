"Wydłużają" nogi do nieba. Buty Cichopek to petarda na lato

Nie musisz mieć wzrostu modelki, żeby pochwalić się "nogami do nieba". To kwestia odpowiednich butów. Zobacz, jakie sandałki noszą w tym sezonie polskie gwiazdy, z Katarzyną Cichopek na czele.

Wakacje już za dwa tygodnie. To najwyższy czas, żeby rozejrzeć się za letnimi butami. Możemy wybierać spośród tysięcy modeli, jednak wszystko wskazuje na to, że najmodniejsze buty tego lata to sandałki na platformie.

Ten model butów to wybór m.in. Julii Wieniawy, Klaudia El Dursi czy Katarzyny Cichopek. Optycznie wydłużają nogi, co przekłada się na wygląd całej sylwetki. Z czym nosić sandałki na platformie? Zainspiruj się stylizacjami polskich gwiazd.

Z jeansami, kombinezonem, sukienką. Wybór jest nieograniczony

W poszukiwaniu inspiracji zajrzałyśmy do szaf polskich gwiazd. Na pierwszy ogień - Katarzyna Cichopek. Ostatnio na uroczystej gali aktorka zaprezentowała się w białej, dopasowanej sukience typu tuba, którą zestawiła razem z metalicznymi sandałkami na platformie.

Choć gwiazda "M jak miłość" mierzy zaledwie 158 cm, to buty na platformie wydłużyły nogi, w mig dodając kilka centymetrów. Katarzyna Cichopek wyglądała obłędnie!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na gali sportowej. © AKPA | AKPA

Klaudia El Dursi nosiła je już w zeszłym roku. Modelka i prezenterka hitowego programu "Hotel Paradise" zestawiła je ze zwiewną sukienką, która podkreśliła perfekcyjną figurę. Dobrała do niej masywne sandałki na wysokiej platformie.

Klaudia El Dursi w wysokich sandałach. na platformie. © Instagram | @klaudia_el_dursi

Julia Wieniawa w sandałkach na platformie. Jej stylizacja zwraca uwagę

Sandały na platformie to doskonały kompromis pomiędzy wygodnymi butami a stylowymi szpilkami. Stabilna podeszwa zapewnia większą wygodę, a co za tym idzie, ułatwia poruszanie. Do czego nosić buty na platformie? Pasują zarówno do eleganckich, jak i casualowych stylizacji, co udowodniła Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa pod studiem "Dzień Dobry TVN". © AKPA | AKPA

Aktorka włożyła modne jeansy z wysokim stanem. Połączyła je z krótkim topem i jeansową kataną z niebanalnym wykończeniem. Całość dopełniały metaliczne sandałki na słupku rodem z lat 70. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się niezwykle stylowo.

Julia Wieniawa pod studiem "Dzień Dobry TVN". © AKPA | AKPA

Nic tak nie "poprawia" sylwetki jak buty na obcasie. Wyrównują proporcje ciała, a także optycznie wydłużają nogi. Niestety, trzeba przyznać, że chodzenie w szpilkach nie należy do najwygodniejszych. Częste noszenie butów na cienkim obcasie prowadzi do problemów z kręgosłupem, dlatego na ratunek "przychodzą" platformy.

